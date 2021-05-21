Микола Вересень дізнався про своє звільнення без пояснень причин і остаточного розрахунку з ним

Журналіст та телеведучий Микола Вересень повідомив, збирається подати в суд на телеканал «Прямий», тому що був звільнений «без пояснень». Про це повідомляє «Детектор Медіа».

За словами журналіста, в середу, 19 травня, він дізнався про остаточне рішення свого звільнення з «Прямого», без пояснень причин і остаточного розрахунку з ним.

«Другого березня мене попросила зайти Світлана Орловська (генеральна продюсерка «Прямого». – ред.) і сказала, що я звільнений. І я був страшенно здивований, тому що ніяких зауважень, жодної догани «із занесенням в облікову картку комсомольця» не було», – сказав він.

За словами журналіста, з таким він ніколи не стикався, щоб звільнення відбувалося без пояснення причин.

Вересень заявив, що трохи пізніше його друзі, які мають відношення до політичного керівництва каналу, сказали йому, що конструкцію зі звільненням зруйнував власник Прямого Петро Порошенко.

«Порошенко наказав залишити все як є – не чіпати мене, і дав доручення врегулювати ситуацію Святославу Цеголку. Ми зустрілися. Цеголко сказав, що я «цінний актив», потрібна людина, і ніяких питань до мене нема. Мовляв, давай почекаємо до кінця місяця», – сказав Вересень.

Журналіст додав, що вирішення питання перенеслося на середину квітня, потім на початок травня і ще далі, а Цеголко пообіцяв, що Орловська зателефонує журналісту. Однак, за словами Миколи Вересня, «ані дзвінків, ані обіцяних зустрічей не було».

«Коли ми розмовляли з генеральним директором «Прямого» Володимиром Сташевським, він сказав: «Ви йдете, ми вам заплатимо за три місяці зарплату», – сказав він.

Однак, за словами Вересня, йому виплатили зарплату тільки за два місяці.

«Я зрозумів, що і тут обдурили», - сказав він.

Журналіст додав, що «вся конструкція зі звільненням тримається на брехні».

«Що стосується звільнення, у мене, слава Богу, є ім'я, але яку кількість людей в журналістиці просто так виганяють з роботи тільки тому, що комусь щось не сподобалось? Тому я всіх закликаю: підписуйте правильні контракти, боріться за себе, перемагайте», – сказав він.

Вересень заявив, що подасть до суду на «Прямий» «або на кого-то конкретно», ще не знає.

«У мене була доба, щоб подумати, завтра почну консультуватися зі своїми адвокатами. Я хочу відновитися на каналі і, звичайно, отримати свою зарплатню», – сказав Вересень.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року співголова фракції «Європейська солідарність», п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко оголосив про купівлю телеканалу «Прямий». Порошенко тоді пояснював, що купив телеканал у його колишнього власника, екс-«регіонала» Володимира Макеєнка нібито через те, що проти нього збираються запровадити санкції.

Хто такий Микола Вересень

Микола Вересень – (справжнє ім'я Микола Костянтинович Ситник) – відомий український журналіст та телеведучий. Визнання здобув у другій половині 1990-х рр. будучи автором і ведучим програм «Табу», «Без табу», «Особливий погляд».