США тимчасово послабили санкції проти Росії

Міністерство фінансів США тимчасово скасувало обмеження на транзакції з Росії, необхідні для організації зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна, що запланована на 15 серпня. Про це у середу, 13 серпня, повідомило Управління контролю за іноземними активами мінфіну США.

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) мінфіну США видало тимчасову ліцензію, яка дозволить Росії проводити фінансові операції, заборонені санкціями. Всі транзакції мають стосуватися зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Дозвіл діятиме до середи, 20 серпня.

Водночас надана ліцензія не дозволяє розморозити російські активи й здійснювати інші підсанкційні операції.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна має відбутися у американському штаті Аляска у п’ятницю, 15 серпня.

У середу, 13 серпня, лідери європейських країн та Володимир Зеленський провели онлайн-зустріч з Дональдом Трампом. Під час неї Україна та Європа озвучили п’ять спільно погоджених принципів щодо завершення війни. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає контроль Росії над окупованими територіями, а також не погодиться виводити Сили оборони з Донецької області. Очікується, що під час зустрічі Трамп та Путін обговорюватимуть припинення вогню.

Глава Білого дому повідомив, що у разі успішної розмови на Алясці, США організують тристоронню зустріч: Зеленського, Трампа та Путіна.