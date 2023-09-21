Військовослужбовці Збройних сил України вели журнал перевірок мінувань на кримських перешийках. Востаннє їх інспектували 15 лютого 2022 року. Про це йдеться у матеріалі УП «Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція».

Усі військові, з якими спілкувалась УП, запевняють, що з мостів на перешийках ніхто не прибирав міни, встановлені у 2014-2015 роках. А якби це і було зроблено, то сліди обов'язково залишилися б у військовій звітності та розпорядженнях.

Самі мінування зафіксували в офіційних формулярах підрозділів, які несли службу на межі з ворогом. Усі пристрої та електромережі перевіряли двічі на місяць. У перший і третій тиждень сапери їздили на херсонський напрямок, у другий і четвертий – на мелітопольський. 808-й окремий полк підтримки вів окремий журнал перевірки стану мінно-вибухових загороджень. У ньому не просто записували дати перевірок.

Там ставили свої прізвища та підписи люди, які ці перевірки проводили. Якби вони побачили якісь несправності, це теж мали зафіксувати в журналі. За словами саперів, які його вели, таких випадків не було.

15 лютого 2022 сапери провели останню перевірку мінувань. Щодо якої, як і завжди, розписались в журналі. Оригінал цього журналу зберігся. Його копію, за даними УП, передали офіційному слідству ще в 2022 році.

Нагадаємо, мости до Криму на Чонгарі були заміновані з 2014 року, але підірвати їх на початку повномасштабного вторгнення РФ не вдалося. Російські підрозділи проїхали понад 100 км буквально за кілька годин та взяли під контроль Нову Каховку. До опівдня вони були біля Антонівського мосту на підході до Херсона.