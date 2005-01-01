Міністр екології заявив про брак підприємств для належної утилізації батарейок

СуспільствоКатерина Чурилова, 5 червня702

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Міністр екології заявив про брак підприємств для належної утилізації батарейок
фото ілюстративне
На думку міністра, парламенту слід ухвалити закони «Про утилізацію батарейок» та «Про утилізацію побутової та радіоелектронної апаратури»

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що в Україні немає жодного підприємства, яке належним чином може утилізувати та переробляти батарейки. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Але сказав, що ситуація з переробкою акумуляторів трохи краща.

Міністр додав, що реалізація стратегії управління відходами передбачає ухвалення окремого закону «Про утилізацію батарейок» та закону «Про утилізацію побутової та радіоелектронної апаратури».

На думку Семерака, лише після створення відповідних умов в Україну приходитимуть компанії з утилізації.

Згідно з офіційними даними Міністерства екології та природних ресурсів, в Україні наприкінці минулого року накопичилося 36 млрд тонн відходів. З них лише 3% є твердими побутовими відходами. На 1 кв. м площі країни припадає понад 50 тис. тонн сміття. Щороку виробляють 10 тонн відходів на одного жителя України, тоді як в ЄС цей показник удвічі менший.

Семерак прогнозує завершення розробки проекту рамкового закону «Про відходи» восени поточного року.

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