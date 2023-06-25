Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стримано зреагував на очікування Києва щодо участі Берліна у міжнародній «коаліції винищувачів». Одним з аргументів неучасті Німеччини в цій коаліції є відсутність у неї винищувачів F-16, про які просить Україна.

«Ми були експертами з постачання танків і танкової техніки, є експертами з протиповітряної оборони, яка, як і раніше, має величезне значення», – сказав Пісторіус у кулуарах заходу Соціал-демократичної партії Німеччини в місті Ауріх, повідомляє DW.

Однак, зауважив він, у питанні винищувачів Німеччина перебуває не у перших рядах. Той факт, що Німеччина не належить до "коаліції винищувачів", Пісторіус пояснив тим, що вона не має літаків F-16.

За його словами, F-16 є лише у деяких союзників НАТО, а Бундесвер користується винищувачами Eurofighter та Tornado. Крім того, зазначив міністр, така підтримка потребує часу.

«Швидка допомога не може бути надана найближчими тижнями, тому що необхідно провести навчання, мають бути підготовлені ремонт та логістика», – наголосив міністр оборони Німеччини.

Водночас, за оцінкою Пісторіуса, до кінця року Німеччина має підготувати майже 10 тисяч українських військових. «Жодна країна у світі не навчила стільки», – заявив він.

У травні кілька європейських країн вирішили навчити українських пілотів управлінню американськими винищувачами F-16 у рамках підтримки Києва у війні, яку розв'зала Росія. США підтримують цей проект. Однак рішення про постачання винищувачів західного виробництва ще не ухвалено. Українські ВПС заявили, що розраховують отримати 48 винищувачів F-16.