Коли можуть знести монумент, наразі невідомо

Міністерство культури та інформаційної політики позбавив колишню арку Дружби народів у Києві статусу пам’ятки історії, що дозволяє її демонтаж. Монумент, розташований на правобережжі Києва, внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як колишній об’єкт культурної спадщини, повідомили у прес-службі Мінкульту у середу, 17 квітня.

«Попри перейменування Київською міською радою в “Арку Свободи українського народу”, монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України», – повідомили у прес-службі міністерства.

У висновку Мінкульту йдеться, що сенс монумента не відповідає історичним реаліям та використовується російською пропагандою у війні проти України. Арку Дружби народів також визнали такою, що становить загрозу нацбезпеці України.

Зазначимо, наразі невідомо, чи у Києві демонтують арку та коли це може статися.

Що відомо про арку Дружби народів

Монумент звели у Києві у 1982 році з нагоди 60-річчя утворення СРСР та 65-річчя Жовтневого перевороту. Арка символізує «єднання радянських народів» та належить до символік російської імперської політики. Під аркою встановили радянський пам'ятник «єднання» українця та росіянина – на монументі були зображені два комуністичні «пролетаря».

Арка народів складається з трьох елементів: арки у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох трудящих і гранітної скульптури зі сценою Переяславської ради. За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.

Зазначимо, у 2018 році на колишній арці Дружби народів відкрили інсталяцію «Тріщина дружби», яку наліпили активісти на знак солідарності з українськими в’язнями у Росії. На початку повномасштабного вторгнення статуї «пролетарів» демонтували з-під арки, а мер міста Віталій Кличко заявив, що невдовзі демонтують і залишок композиції. Проте 11 квітня 2023 року КМДА повідомила, що не планує зносити монумент, оскільки він досі вважається пам’яткою історії.

29 березня 2024 року Інститут нацпам’яті закликав повністю демонтувати арку, оскільки її перейменування на Арку Свободи українського народу недостатньо.