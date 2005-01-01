Міноборони виграло позов проти Львівського бронетанкового заводу

Двигуни В-46-6 до танків Т-72, які ЗСУ поставив Львівський бронетанковий завод

Міністерство оборони України виграло позов до Львівського бронетанкового заводу (ЛБТЗ) про стягнення 5,17 млн грн через поставлені вживані двигуни «сумнівної якості» до танків Т-72. Про це стало відомо з рішення Господарського суду Києва від 24 травня.

Йдеться про 40 двигунів В-46-6 до танків Т-72, які у грудні 2015 року Міноборони придбало у Львівського бронетанкового заводу. Відповідно до умов укладеного договору ЛБТЗ мав поставити 40 одиниць абсолютно нових двигунів. За порушення умов договору про комплектність, якість продукції постачальник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 20% від вартості неякісної продукції.

У березні 2018 року чиновники Міноборони засумнівалися у якості двигунів та подали позов проти ЛБТЗ з вимогою відшкодувати 5,44 млн грн. «Після приймання продукції, проведення перевірки двигунів на відповідність умов договору, замовником було виявлено що поставлена продукція у кількості 38 одиниць була вже вживана і належить до другої категорії, тобто відповідачем поставлений товар неналежної якості, що стало підставою для звернення з позовом та нарахування штрафних санкцій у заявленому розмірі», – йдеться у позовних вимогах Міноборони.

Цікаво, що сума 5,44 млн грн, яку Міноборони вимагає стягнути з ЛБТЗ, – це штраф за 40 неякісних двигунів. Оскільки два двигуни виявились новими і в Міноборони не було до них претензій, суд задовольнив позов частково – зобов'язав ЛБТЗ відшкодувати штраф за 38 неякісних двигунів, тобто 5,17 млн грн.

Додамо, третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог, у цій справі є Національне антикорупційне бюро, яке також розслідує справу про розтрату державних коштів в особливо великих розмірах посадовцями ЛБТЗ та Центрального бронетанкового управління (ЦБТУ) ЗСУ шляхом підміни нових двигунів В-46-6 до танків Т-72 на старі, подекуди несправні. Спочатку повідомляли, що збитки від цієї схеми становлять 28,5 млн грн, однак після проведення низки експертиз слідство встановило, що розмір завданих збитків становить 14,15 млн грн. Підозрюваними у цій справі є директор ЛБТЗ Роман Тимків, його заступник Олег Ткаченко та ще троє посадовців Центрального бронетанкового управління ЗСУ.