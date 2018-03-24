Міноборони будує військові табірні містечка за стандартами країн НАТО

Будівництво військового містечка у «Широкому лані»

Міністр оборони Степан Полторак заявив про будівництво чотирьох комплексних табірних містечок у різних областях України – Широкий лан, Черкаське, Старичі та Дачне-2. Про це йшлося під час його зустрічі з народними депутатами 23 березня, повідомив у суботу речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

Полторак зазначив, що на території всіх табірних містечок ведеться та планується будівництво гуртожитків поліпшеного типу, включаючи гуртожитки для жінок-військовослужбовців, їдалень, спортивних комплексів, розвиток інфраструктури. За словами міністра, також цього року планується будівництво 184-ти гуртожитків поліпшеного типу.

Міністр запросив будівельні компанії долучатися до цього процесу та зазначив, що Міноборони розвиває комплексну інфраструктуру табірних містечок відповідно до стандартів провідних країн світу. Зокрема, за його словами, на «Широкому лані» ведеться будівництво цілого комплексу. «Це – гуртожитки поліпшеного типу, розраховані на 4-6 тисяч чоловік, їдальні, культурний центр, банно-пральний комплекс, медичний та спортивний центри, будуються дороги, інфраструктура, очисні системи, трансформаторні станції, система водопостачання та водовідведення», - пояснив він.

Степан Полторак зазначив, що завершення робіт планується восени цього року.