Зараз закон дозволяє пересилати поштою лише закордонні паспорти

Мінреінтеграції пропонує дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу. Про це йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн.

За словами віце-прем’єрки Ірини Верещук, зараз поштою можна переслати тільки закордонний паспорт. Натомість Мінінтеграції пропонує дозволити передавати поштою й інші документи, що посвідчують особу.

«Це надасть дозвіл поштовим службам пересилати документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. І, зокрема, посвідчення на повернення в Україну. Що дуже актуально для наших співвітчизників, які з ТОТ опинились в третіх країнах», – ідеться в повідомленні Мінінтеграції.

Мінреінтеграції запропоновано внести зміни в Постанову Кабінету Міністрів від 5 березня 2009 року, доповнивши перелік документів, які можуть передаватися за допомогою пошти.