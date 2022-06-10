За минулу добу на Донеччині росіяни обстріляли 7 населених пунктів, зруйновані 22 цивільні об’єкти

Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область. За добу поліція зафіксувала 10 обстрілів з авіації, ракетних установок, РСЗВ «Град», артилерії, танків, стрілецької зброї. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів щонайменше 3 мирних мешканців області загинули, зруйновані 22 цивільні об’єкти.

За інформацією поліції, росіяни обстріляли 7 населених пунктів: Бахмут, Костянтинівку, Нью-Йорк, Калинове, Первомайське, Хромове, Микільське.

«Окупанти били з авіації, ракетних установок, РСЗВ «Град», артилерії, танків, стрілецької зброї. Тільки по Бахмуту окупанти випустили 4 крилатих ракети. Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 10 приватних і багатоквартирних будинків, школа, ферма, підприємство, сільгосптехніка, залізнична та критична інфраструктура», – повідомили у поліції.

Фото поліції

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що 9 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці. Також він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.