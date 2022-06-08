Росіяни вигадали новий вид тероризму для населення Авдіївки
Окупанти стріляють по житлових будинках, попередньо дізнавшись про те, скільки людей там проживає
Російські загарбники вигадали ще один метод тероризму стосовно мешканців Авдіївки Донецької області – вони свідомо обстрілюють заселені житлові будинки, повідомила Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація.
Як йдеться у повідомленні, загарбники телефонують комусь із місцевих жителів із невідомого номера і запитують адресу та чи багато людей перебуває в будинку. Як зауважили у міській ВЦА, запитують безпосередньо, так, ніби давні знайомі і хвилюються за долю міста. Через кілька хвилин після отримання відповіді цей будинок обстрілює ворожа артилерія.
«В Авдіївці зафіксовано вже декілька таких випадків. З міркувань безпеки неприпустимо повідомляти вказану інформацію незнайомим вам підозрілим особам. Це може призвести до негативних наслідків», – наголосили в Авдіївській ВЦА і додали, що раніше з таким видом тероризму в місті не стикалися.
Також міська влада закликала тих, хто отримував такі дзвінки, звертатися в поліцію.
Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вбили щонайменше 478 цивільних, без урахування вбитих у Волновасі й Маріуполі, де встановити кількість жертв неможливо.