Російські загарбники вигадали ще один метод тероризму стосовно мешканців Авдіївки Донецької області – вони свідомо обстрілюють заселені житлові будинки, повідомила Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація.

Як йдеться у повідомленні, загарбники телефонують комусь із місцевих жителів із невідомого номера і запитують адресу та чи багато людей перебуває в будинку. Як зауважили у міській ВЦА, запитують безпосередньо, так, ніби давні знайомі і хвилюються за долю міста. Через кілька хвилин після отримання відповіді цей будинок обстрілює ворожа артилерія.

«В Авдіївці зафіксовано вже декілька таких випадків. З міркувань безпеки неприпустимо повідомляти вказану інформацію незнайомим вам підозрілим особам. Це може призвести до негативних наслідків», – наголосили в Авдіївській ВЦА і додали, що раніше з таким видом тероризму в місті не стикалися.

Також міська влада закликала тих, хто отримував такі дзвінки, звертатися в поліцію.

Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вбили щонайменше 478 цивільних, без урахування вбитих у Волновасі й Маріуполі, де встановити кількість жертв неможливо.