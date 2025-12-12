Скфіське золото планували продати на чорному ринку

Міністерство юстиції України уклало угоду з іспанською юридичною фірмою Clifford Chance S.L.P. на 40 тис. євро (1,97 млн грн). Юристи мають представляти Україну в Іспанії у справі про повернення скіфського золота. Про це йдеться у системі «Прозорро», повідомили «Наші гроші», у пʼятницю, 12 грудня.

Україна хоче повернути 11 предметів скіфського золота – йдеться про коштовні предмети VIII-IV століть до нашої ери, в тому числі золоті сережки, кулон, чокери та пектораль, які мають художнє, історичне і наукове значення.

Ще з 2014 року щодо цих предметів триває кримінальне провадження. Його розслідує Бюро економічної безпеки. У 2023 році Шевченківський суд Києва наклав на них арешт і визначив місце зберігання через Мінкульт. Суд вказує, що ці цінності були незаконно вивезені з України за кордон, їх приховали від митного контролю і намагалися легалізувати в ЄС. Це дає Україні підстави вимагати повернення цих культурних цінностей.

У Мадриді є окреме кримінальне провадження, у якому українців Василя Аксанюка та Івана Тарнавського обвинувачують у незаконному привласненні та відмиванні коштів. У провадженні розглядають питання права власності чоловіків на культурні цінності – скіфське золото.

Мін’юст зазначає, що іспанський суд може ухвалити рішення без врахування позиції України, тому потрібні юристи, які зможуть подати всі документи і представляти державу.

Міністерство звернулося до кількох юридичних фірм в Іспанії. Пропозиції були різними:

Broseta Abogados — 10 200 євро,

Clifford Chance S.L.P. — 26 504 євро,

Pérez-Llorca — 61 225 євро.

Але дві компанії отримали негативний висновок ГУР Міноборони, тому від них відмовилися. Єдину підтверджену та прийнятну пропозицію надала Clifford Chance, з якою і підписали договір.

За угодою іспанська компанія Clifford Chance має:

подати заяву до іспанського суду й усі необхідні документи;

провести експертизу, яка підтвердить, що предмети належать до української культурної спадщини;

представляти позицію України в суді;

брати участь у дзвінках та листуванні у межах справи;

представити експертний звіт у суді.

Погодинна ставка юристів — 550 євро. На їхню роботу передбачено 19 965 євро, 5 тис. євро — на обов’язкового судового агента. Експертні послуги коштують 12 500 євро, а представлення експертного висновку — ще 2 500 євро. Загальна сума становить дещо більше, ніж 40 тис. євро – це 1,97 млн грн.

Нагадаємо, що контрабандисти входили до транснаціональної злочинної групи. Вони хотіли продати вироби, які були викрадені з України та вивезені в ЄС у період з 2014 до 2020 року. Потім учасники групи намагались легалізувати та перепродати на чорному ринку.

Всі експонати вивчаються в Національному археологічному музеї та в Інституті культурної спадщини Іспанії, тому розслідування залишається відкритим.