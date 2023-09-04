Мінімальний внесок за лайливий комент – 100 грн

На Прикарпатті міський голова Долини Іван Дирів дозволив лаяти себе і свою роботу в соцмережах за пожертвування на виготовлення дронів для ЗСУ. За один критичний коментар треба заплатити щонайменше 100 гривень. Очільник Долини розповів ZAXID.NET, що за допомогою такої акції вже вдалося зібрати понад 10 тис. гривень із необхідних 100 тис. гривень.

Акцію міський голова Долини Іван Дирів оголосив на своїй сторінці Facebook у неділю, 3 вересня. Згідно з її умовами, будь-яка людина може написати будь-який критичний чи лайливий коментар під дописом про збір на дрони, попередньо сплативши мінімальну пожертву на дрони – 100 гривень. Коментарі без скріну про оплату блокуватимуться, а їх власника Ігор Дирів відправлятиме в довічний бан. Акція діє лише під цим дописом, тому сварити владу і заодно допомагати армії можна лише там.

«Я завжди кажу, що критика – це добре. А тепер вирішив конвертувати всі негативні висловлювання (конструктивні і не дуже, відверто хамські і нецензурні), і цим самим допомогти ЗСУ зробити нашу перемогу ще ближчою. Під дописом можна писати все, що вам хочеться, навіть те, що вихованим людям і не присниться, але з однією умовою: перед злісним коментарем має бути скрін про те, що ви переказали гроші на вказану картку», – написав Іван Дирів.

У коментарі ZAXID.NET міський голова Долини розповів, що такою акцією планує допомогти зібрати кошти для виготовлення дронів для військовослужбовців.

«Пілоти, яких я знаю, як і багато інших громадян, не можуть стояти осторонь війни. Серед них багато воює, а ті, хто не можуть воювати, допомагають як можуть. Конструкторське бюро "Західне" розробляє, збирає, ремонтує та передає підрозділам ЗСУ різні види літальних апаратів та систем до них. Держава практично не дає змоги органам місцевого самоврядування напряму допомагати підрозділам чи розробникам систем для військових, тому вигадуємо різні способи допомоги. Така акція – один із них. Ми також регулярно перераховуємо одноденні заробітки, за які вже купляли авто для хлопців та багато іншого», – додав ZAXID.NET Іван Дирів.

За один день вже вдалося зібрати понад 10 тис. гривень. За словами міського голови, люди кидають кошти не лише за критику, але й просто так, бо сподобався креатив і допис. Однак чимало жителів міста пишуть про незроблені ремонти, неякісні надання послуг комунальними підприємствами. На такі дописи Іван Дирів обіцяє реагувати і виправляти ситуацію.

Тому, хто перерахує найбільшу суму, міський голова на один день поступиться своїм кріслом. Зробить це для того, щоб люди, які критикують, змогли побачити, як «легко» працюється керівникові міста. Гроші Іван Дирів просить перераховувати на номер картки жителя Долини Стаха Бурчака, який безпосередньо займається розробкою дронів – 5355 2802 0798 0283.

До зібраних коштів міський голова також пообіцяв перерахувати одноденний заробіток працівників міськради та комунальних закладів. Загалом приблизна сума, яку планують зібрати на дрони – 300 тисяч гривень.