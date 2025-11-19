Любомльська міська рада замовила капітальний ремонт парку «Михайлівський», що на вулиці Богдана Хмельницького. Підряд отримало ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс», яке виконає роботи за 6,3 млн грн. Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.

Участь у тендері взяли два претенденти: приватне підприємство «Роудіз» та ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс». Останнє перемогло із пропозицією виконати роботи за 6,3 млн грн, що лише на 226 тис. грн менше від очікуваної вартості.

Договір підписали 27 жовтня 2025 року. До кінця 2027 року підрядник має очистити територію парку від застарілих дерев і чагарників, висадити саджанці сакури, самшиту тощо. Крім того, проєкт передбачає оновлення системи освітлення, облаштування доріжок і тротуарів.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» зареєстроване у 2007 році в Луцьку й спеціалізується на будівництві доріг і автострад, а також інших роботах із завершення будівництва. Директором вказаний Олексій Юрчук.