«Рівненські плавні» розташовані в заплаві річки Устя на південному виїзді з Рівного

На сесії Рівненської міської ради у четвер, 20 листопада, депутати одноголосно підтримали створення гідрологічного заказника місцевого значення «Рівненські плавні». У межах території площею 101 га буде заборонене будь-яке будівництво, щоб зберегти водну екосистему річки Устя. Про це стало відомо з ютуб-трансляції пленарного засідання міськради.

Представниця громадської організації «Клуб історичної реконструкції “Оствиця”» Ольга Постнікова розповіла, що на території природного комплексу є рідкісні тварини та рослини. Крім того, плавні виконують роль природного фільтру для річки Устя, тож завдання громади – зберегти цю ділянку в належному стані.

За створення заказника проголосували всі присутні депутати – 34 «за». Тепер питання юридичного оформлення має розглянути Рівненська обласна рада.

Окрім того, обранці намагалися проголосувати за правки до проєкту рішення, а саме збільшення території заказника на 1,5 га та заборону облаштування доріг для проїзду транспорту на комунальних землях, однак ці пропозиції не підтримали.

Додамо, що «Рівненські плавні» розташовані в заплаві річки Устя на південному виїзді з Рівного. Будівництво в межах заказника буде повністю заборонене, а заклади харчування, паркування та інша інфраструктура може зʼявитися тільки за його межами по периметру.