Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію місцевого жителя, якого ще у 2022 році визнали непридатним до служби та виключили з військового обліку. Суд скасував рішення про його призов і зобов’язав військову частину звільнити чоловіка зі служби.

Як йдеться в рішенні від 15 червня, у листопаді 2022 року військово-лікарська комісія визнала позивача непридатним до служби за станом здоров’я. Після цього його виключили з військового обліку, а відомості внесли до відповідних документів.

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Втім, 31 березня 2026 року чоловіка повторно поставили на військовий облік, направили на ВЛК, яка визнала його придатним до служби, після чого мобілізували. Волинянин оскаржив ці рішення в суді.

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У ТЦК заперечували проти позову. Представники центру комплектування зазначили, що не виявили медичних документів, які б підтверджували захворювання чоловіка та давали підстави для його непридатності до служби. Саме тому його повторно взяли на облік і призвали до війська.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що ТЦК мав інформацію про рішення ВЛК від 2022 року та про виключення чоловіка з військового обліку, однак не врахував ці обставини під час мобілізації.

Суддя Віктор Мачульський частково задовольнив позов. Він визнав протиправними дії ТЦК щодо призову позивача, скасував довідку військово-лікарської комісії про його придатність до служби та наказ про мобілізацію.

Крім того, військову частину зобов’язали звільнити волинянина з військової служби та виключити його зі списків особового складу. На користь позивача з ТЦК стягнуть майже 4 тис. грн судового збору та 2 тис. грн витрат на правничу допомогу. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.