Чоловік вже зустрівся зі своєю донькою

У середу, 1 липня, ТЦК та СП Кривого Рогу відпустив 34-річного батька-одинака, якого мобілізували наприкінці червня після резонансу в соцмережах та реакції омбудсмена. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Напередодні, 30 червня, омбудсмен заявив, що у Кривому Розі мобілізували чоловіка, який самостійно опікується 5-річною донькою. На момент мобілізації дитина перебувала у дитячому садочку. Директорка дитсадка розповіла, що дитину виховує лише батько. Керівниця закладу забрала дівчинку до вирішення ситуації. Згодом 5-річну дитину передали дідусеві по лінії тата.

У коментарі hromadske Лубінець розповів, що чоловік двічі офіційно звертався до комісії щодо отримання відстрочки від мобілізації та мав рішення суду про те, що донька проживає з ним. Мати дівчинки виїхала за межі України ще 2023 році.

Команда омбудсмена проаналізувала юридичні документи чоловіка та визначила, що права батька дитини було порушено. Офіс уповноваженого звернувся з офіційним запитом до ТЦК та служби у справах дітей виконавчого комітету Криворізької міської ради, щоб зʼясувати обставини.

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Реагуючи на повідомлення омбудсмена, у пресслужбі криворізького ТЦК заявили, що чоловіку ще 8 червня надіслали повістку з вимогою прибути 18 червня до комплектувального центру, однак у визначений час він не з’явився і тільки 19 червня подав заявку на відстрочку.

«Питання, чому громадянин не надав рішення суду від 3 липня 2025 року аж до 19 червня 2026 року – залишається відкритим», – зазначили у пресслужбі.

У ТЦК зазначили, що він додав рішення Саксаганського районного суду від 3 липня 2025 року про розрив шлюбу, де не зазначалося, що малолітня донька перебуває на його утриманні.

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1 червня омбудсмен повідомив, що чоловіка відпустили. Після цього з батьком-одинаком поспілкувався представник уповноваженого у Дніпропетровській області.

«Його відпустили на час розв'язання питань щодо дитини та оформлення відповідних документів», – розповів Лубінець.

34-річний чоловік вже зустрівся зі своєю донькою.