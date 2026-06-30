Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов лучанина, якого працівники ТЦК мобілізували попри те, що з 2015 року він визнаний непридатним до служби та виключений з військового обліку. Суд скасував накази про призов і зобовʼязав військову частину виключити чоловіка зі списків особового складу.

Як йдеться в рішенні від 24 червня, у березні 2015 року військово-лікарська комісія визнала позивача непридатним до служби через отримані травми та виключила його з військового обліку. Відповідний запис внесли до військового квитка й електронного реєстру. Станом на листопад 2025 року в застосунку «Резерв+» чоловік мав статус невійськовозобовʼязаного.

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Однак 2 лютого 2026 року працівники ТЦК зупинили його в Луцьку для перевірки військово-облікових документів. У терцентрі пояснили, що чоловік не зміг предʼявити паперовий документ, а застосунок «Резерв+» не відкривався. Після цього його доставили до мобілізаційного пункту, де вже наступного дня військово-лікарська комісія визнала позивача придатним до служби. Чоловіка повторно поставили на військовий облік і мобілізували до військової частини.

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Позивач наполягав, що рішення про виключення з військового обліку ніхто не скасовував, тому він не мав статусу військовозобовʼязаного і не підлягав мобілізації. Також він заявив, що медичний огляд провели без належного врахування його захворювань, а висновок ВЛК він окремо оскаржив.

Під час розгляду справи суд дослідив матеріали службової перевірки, проведеної після скарги. У висновку перевірки зазначено, що ТЦК порушив вимоги законодавства, оскільки поставив на військовий облік, направив на ВЛК та мобілізував людину, яку раніше виключили з військового обліку.

Суд погодився з доводами позивача. Він визнав протиправним поновлення чоловіка на військовому обліку, скасував наказ про його мобілізацію та наказ військової частини про зарахування до списків особового складу.

Крім того, суддя Жанна Каленюк зобовʼязала військову частину виключити позивача зі списків особового складу, а ТЦК – відновити в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомості про його виключення з військового обліку на підставі рішення ВЛК від 2015 року.

Також із ТЦК на користь позивача стягнули 2,1 тис. грн судових витрат. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.