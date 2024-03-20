У Придністров'ї заявили, що готові надати Інтерполу докази знищення гелікоптера

Молдова заявила, що вибуху на військовій базі у Тирасполі, на території невизнаної «Придністровської Молдовської Республіки» не було. Крім того, в МВС країна назвали відео, де невідомий безпілотник влучає у гелікоптер, розташований у військовій частині, відеомонтажем, повідомив у середу, 20 березня, міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос молдовській газеті ZDG.

Молдовський міністр заявив, що інформація з невизнаного Придністров’я про атаку БПЛА на військову частину є складовою дезінформаційної кампанії. За словами Адріана Ефроса, заяви «ПМР» про вибухи на території військової частини у Тирасполі покликані викликати паніку та страх.

Крім того, Адріан Ефрос повідомив, що відео з тим, як на територію військової частини залітає дрон-камікадзе та атакує гелікоптер Мі-8, є відеомонтажем. За його словами, вибуху не було.

«Це було частиною кампанії дезінформації, щоб викликати паніку, щоб викликати страх, щоб викликати нестабільність серед громадян. Це монтаж, вибуху не було абсолютно. Вже зараз фахівці будуть вимовляти ширше і детальніше. Але це була частина кампанії з дезінформації та спроба викликати нестабільність серед громадян. І прикро, що ця новина злетіла з невідомого акаунту Telegram», – заявив міністр внутрішніх справ Молдови.

Зазначимо, OSINT-спільнота та відеомонтажери проаналізували відео влучання дрона у гелікоптера та засвідчили, що фото вертольота ретушували, а дрон-камікадзе могли додати на відео за допомогою монтажу. Осінтери повідомили, що дрон зникає перед ударом, а лопаті Мі-8 не рухаються після вибуху. Крім того, спільнота помітила спалах палива під гелікоптером, хоч раніше у Молдові повідомили, що вертоліт тривалий час перебував на стоянці у неробочому стані, і палива в його баку бути не могло.

На заяву МВС Молдови відреагували у так званому «міністерстві державної безпеки Придністров’я». Там заявили, що «ПМР» готове надати міжнародній організації кримінальної поліції Інтерпол нібито докази теракту з підривом гелікоптера.

Нагадаємо, інцидент стався 17 березня у придністровському Тирасполі, де розташована військова частина. Місцеві журналісти повідомили про те, що дрон, схожий на FPV, влучив у гелікоптер Мі-8. Молдова заявила, що спільно з українською стороною не підтверджує напад БПЛА на Придністров’я, а техніка, що розташована у військовій частині, не працює кілька років. У ГУР назвали ситуацію у Тирасполі російською провокацією.