Наслідки влучання дрона у вертоліт на тираспольському аеродромі

У невизнаній «Придністровській Молдавській Республіці» заявили про атаку безпілотника. Невідомий дрон уразив військову частину у Тирасполі. Про це повідомляють місцеві журналісти.

Близько 12:10 невідомий дрон, схожий на FPV, влучив по території тираспольського аеродрому, на якому розташовані гелікоптери збройних формувань «ПМР». Безпілотник влучив у гелікоптер Мі-8, на місці події також зайнялась пожежа. За даними російських ЗМІ, постраждалих немає.

Місцеві Telegram-канали також опублікували відео, на якому зафіксовано удар невідомого дрона по військовому гелікоптеру.

Зазначається, що проліт дрона до військового об’єкта зафіксували з боку автомобільної розв’язки, яку місцеві називають «Клеверный мост». Відстань від мосту до місця стоянки гелікоптерів становить близько шести кілометрів.

У Молодові заявили, що влада Кишинева разом українською стороною не підтверджують напад на Придністровський регіон. Там зауважили, що військова техніка, опублікована на знімках, не працює вже кілька років. У Молдові також назвали інцидент «спробою викликати страх і паніку в регіоні».

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі «РБК-Україна» назвав ситуацію на військовій частині у Тирасполі російською провокацією.

Як зазначає«Мілітарний», атака безпілотника може бути провокацією російської сторони під час виборів президента РФ, які також проходять на території так званої «ПМР».