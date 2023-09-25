Уламки ракети впали на город одного з місцевих мешканців

У Молдові, на території невизнаного Придністров'я, впали уламки ракети С-300. Інцидент стався у ніч на понеділок, 25 вересня, коли росіяни обстрілювали Одесу, повідомило NewsMaker із посиланням на співголову Об'єднаної Контрольної Комісії від Придністров'я Олега Бєлякова.

За словами Бєлякова, уламки ракети С-300 зразка 1968 року впали у селі Кіцкань, розташованому за 18 км від українсько-молдовського кордону. Вибух від падіння уламків стався приблизно о 01:00. Зазначимо, приблизно в цей час Росія здійснила атаку на Одесу.

Олег Бєляков зазначив, що бойова частина ракети увійшла в землю, проте розірвалася пізніше. Уламки впали на один з городів місцевих мешканців. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Зазначимо, Кіцкань розташоване за 80 км від Одеси, на яку росіяни здійснили атаку в ніч на понеділок. Окупанти обстріляли місто та область з ракет «Калібр», дронів-камікадзе та протикорабельних надзвукових ракет «Онікс». Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено морський вокзал Одеси та неробочий готель, розташований поблизу нього.

До слова, під час атаки росіян на порти Одеси 4 вересня, на територію Румунії залетіли дрони-камікадзе. БПЛА впали у прикордонній зоні Румунії поблизу одного з селищ. Після російської атаки румунські правоохоронці виявили уламки від трьох безпілотників.