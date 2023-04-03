Бойову роботу бійці 36-ї бригади виконували спільно з морпіхами 503-го окремого батальйону морської піхоти

Українські військовослужбовці показали відео ліквідації російських окупантів в районі Авдіївки, яка залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Відео опублікувала прес-служба 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Бойову роботу бійці 36-ї бригади виконували спільно з морпіхами 503-го окремого батальйону морської піхоти.

Морпіхи зазначили, що на відео зафіксовано ліквідацію окупантів зі спецзагону «Шторм».

Зауважимо, що ще у жовтні 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що Міноборони РФ слідом за терористичною організацією «Вагнер» почало вербувати засуджених для участі у війні проти України. Відомство Шойгу пропонувало зекам вступати до лав батальйону «Шторм».

Росіяни продовжують намагатись штурмувати позиції Сил оборони в районі Авдіївки та Мар'їнки, але роблять це переважно без техніки та вже відчувають дефіцит боєприпасів для здійснення своїх атак.