Моршинська рада перевищила бюджет на закупівлю матеріалів для компанії

Моршинська міська рада добровільно розірвала договір із ПАТ «Карпаткурортбуд» про оновлення природного середовища курорту та його реконструкцію. Наслідком договору мало стати незаконне виділення понад 42 млн грн. з міського бюджету.

Львівська обласна прокуратура повідомила, що за договором «Оновлення природного середовища курорту Моршин. Реконструкція благоустрою рекреаційних територій» міська рада перевищувала кошти на закупівлю матеріалів для компанії, з якою укладала домовленості. Йдеться про понад 42 млн грн. Підрядник зобовʼязувався озеленити та освітити території двох озер міста, встановити систему зовнішнього відеоспостереження, збудувати човникову та рятувальну станцію біля одного з озер, вбиральню для пляжу, водяний млин, пішохідний міст до острівця, влаштувати три альтанки на дамбі та фонтани.

З матеріалів справи відомо, що від 24 липня 2025 року за двосторонньою згодою сторони розірвали договір і попросили закрити провадження. Розірвання цього договору фактично усунуло предмет подальшого розгляду справи, оскільки всі зобов`язання сторін були припинені добровільно.

Як відомо, це не перша спроба Моршинської міської ради домовитися з ПАТ «Карпаткурортбуд». NGL media зазначило, що в 2019 році вже укладали домовленості, проте тоді вартість робіт становила 29,1 млн грн. Тоді роботу не розпочали, а за пів року ПАТ «Карпаткурортбуд» заявила про зріст кошторису до 44 млн грн. У свою чергу мерія застосувала незаконну переговорну процедуру закупівлі. Договір знову підписали з ПАТ «Карпаткурортбуд» і для цього замовник використав офіційну причину − потреба «здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації». Це пояснювалося тим, що заміна попереднього постачальника може призвести до несумісності або виникнення технічних проблем.