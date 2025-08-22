Внаслідок вибуху морського дрону ГУР в Росії померли п'ятеро водолазів

Внаслідок вибуху морського дрона українських розвідників у бухті Новоросійська, що розташована в північній частині російського узбережжя Чорного моря, померли п’ятеро елітних російських водолазів. Про це у п’ятницю, 22 серпня, повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки міноборони України.

Як повідомили розвідники, під час операції у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де базуються кораблі Чорноморського флоту Росії. Через дію засобів радіоелектронної боротьби дрон втратив зв’язок з пунктом управління й почав дрейфувати.

Російське командування наказало підняти дрон з моря для подальшого дослідження. На завдання відправили п’ятьох росіян з підрозділу водолазів розвідників ВМФ Росії (ПДСС). Під час спроб дістати дрон з моря, він вибухнув. Внаслідок детонації всі п’ятеро російських водолазів загинули.

«Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим “мʼясним” наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи», – інформують українські розвідники.

Як зазначає українська розвідка, ліквідовані водолази служили в елітному підрозділі. На підготовку водолазів-розвідників цього підрозділу Росія витрачає багато ресурсів, грошей та забезпечує найкращим оснащенням.

Нагадаємо, у травні 2025 року стало відомо, що росіяни на одному з напрямків почали використовувати водолазів. Вони намагаються приховано подолати річку, щоб проникнути на українські позиції.