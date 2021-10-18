Міністерство охорони здоров'я України готує перелік протипоказань до вакцинації від Covid-19. Про це головний санлікар Ігор Кузін розповів на брифінгу 18 жовтня.

За його словами, зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказів до вакцинації. Повний список протипоказань оприлюднять вже цього тижня.

«Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Воно не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде роз'яснення і також буде рекомендовано формат довідки для видачі», – заявив Кузін.

Він наголосив, що для людей без протипоказань вакцинація буде важливою, оскільки вона допоможе уникнути госпіталізації та ускладнень. Раніше серед протипоказнь вказувались лише серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини і актуальна температура тіла вище 38°C.

Щодо ускладнень від самої госпіталізації, то, за словами Кузіна, за весь час вакцинальної кампанії в Україні зафіксували 119 ускладнень, але жодного летального випадку внаслідок щеплення.

«Ризик отримати серйозне ускладнення [від вакцинації] менший, ніж такий, як подорожувати літаком або потрапити під авто, переходячи вулицю», – порівняв він.