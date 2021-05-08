Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони, перевівши області у помаранчеву та жовту зони. Про це йдеться у оновлених даних МОЗ.

Таким чином, згідно з новим поділом, станом на 8 травня у помаранчевій зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні перебувають решта областей та місто Київ.

Рівень госпіталізації не перевищено у жодній області.

Які карантинні обмеження передбачає «помаранчева» зона

У регіонах «помаранчевої» зони діють такі самі обмеження, як і для «жовтої». Однак місцева влада має право їх посилювати.

У «жовтій» і, відповідно, у «помаранчевій» зоні дозволено:

проведення масових заходів (культурних та спортивних) – 4 кв.м на одну особу або заповненість залу до 50%;

відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб;

проведення матчів, командних ігрових видів спорту, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць;

робота ресторанів, барів та кафе дозволяється до 00:00;

розміщення відвідувачів у ресторанах і кафе – не більше 4 людей за столом, відстань між столами – не менше 2 метрів;

кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповненості;

перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях.

Також заборонено відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги. Також обов’язковим є носіння масок чи респіраторів у приміщеннях.

Зазначимо, що напередодні, 7 травня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про вихід із червоної зони останньої Сумської області.

В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин. На час Великодня і травневих свят уряд вирішив не змінювати правила карантину. Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після Великодніх і травневих свят.

За минулу добу зареєстрували 8710 випадків зараження коронавірусом, 370 осіб померли від ускладнень.