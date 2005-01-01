МОЗ попереджає про кримінальну відповідальність за фальшиві довідки про щеплення

Одна з проблем, пов’язана з питанням вакцинації в Україні – це купівля фальшивих довідок. Це, за словами очільниці МОЗ Уляни Супрун, є порушенням основ лікарської етики і за це передбачена кримінальна відповідальність, передає Укрінформ.

«Для людей, які не є лікарями, у мене є повідомлення - стаття 325 Кримінального кодексу. Порушення правил та норм,встановлених з метою запобігання епідемічним захворюванням і боротьби з ними, якщо вони спричинили тяжкі наслідки і смерть людей, караються на строк від 5 до 8 років. Не купуйте підроблені довідки» , - закликала Супрун.

Протипоказання для щеплення, за словами Уляни Супрун, у нас має менше ніж 1% дітей, тому зараз лікарі мають ще раз чітко пояснювати батькам, які є протипоказання, фіксувати документально всі можливі реакції на щеплення та не боятися цього робити.

Також Супрун повідомила, що зараз у закладах охорони здоров я є якісна бельгійська вакцина від кору. Всього 516 000 доз. У квітні очікують ще на півмільйона вже закуплених доз. Щотижня МОЗ проводить перерозподіл вакцин, щоб вони були в кожній області.

Нагадаємо, в Україні триває спалах кору. За даними МОЗ, впродовж двох тижнів нового року на кір захворіло 1285 осіб – 856 дітей і 429 дорослих. Одна дитина в Одеській області померла. Торік кором перехворіло 4782 особи. Померло шість хворих: четверо дітей і двоє дорослих в Одеській області.