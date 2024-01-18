Соліст гурту тричі телефонував в поліцію

Музичний гурт Іntermezzo звинуватив працівників Чернівецького територіального центру комплектації у викраденні та побитті їхнього вокаліста Володимира Білика та його товариша Андрія Дулецького. Крім того, гурт звинуватив у бездіяльності поліцейський, яких чоловіки кілька разів викликали. У поліції Буковини ZAXID.NET підтвердили, що такі виклики надходили, та зазначили, що поліцейські на них відповідно відреагували. Водночас у ТЦК запевняють, що їхні працівники діяли в межах закону.

Допис про інцидент на сторінці гурту Іntermezzo в Instagram опублікували пізно ввечері 17 січня. У ньому зазначається, що вранці 16 січня в Чернівцях працівники ТЦК зупинили соліста гурту Володимира Білика та його друга Андрія Дулецького, посадили в машину і відвезли до Чернівецького ТЦК.

«Андрія змусили пройти військово-лікарську комісію не за місцем його реєстрації. При цьому не було вказано жодних підстав для таких дій. У Андрія є заключення про непридатність за станом здоров’я, яке знаходиться у сімейного лікаря (заключення про непридатність за станом здоров’я видає не сімейний лікар, а ВЛК – прим. ред.). Володимир під захистом держави, адже працює вчителем на 1,25 ставки (педагогічні працівники, які працюють не менш як на 0,75 ставки, мають відстрочку від призову – прим. ред.)», – йдеться у дописі.

Далі в гурті зазначають, що чоловіків знову посадили в машину та вивезли за місто, де вони викликали поліцію, заявивши про викрадення. Проте, за їхніми словами, з поліцією поговорити їм не вдалося, бо представники ТЦК заблокували машину. Чоловікам вдалося вилізти через водійське сидіння, проте «поліція стала на бік ТЦК, почала сміятися з хлопців, а опісля неохоче прийняла заяву».

«Після прийняття поліцією заяви представники ТЦК нас почали бити. Андрія багато разів вдарили по голові та колінах. Поліція фактично була присутня під час побиття і не вжила ніяких заходів», – цитують на сторінці Іntermezzo Володимира Білика.

Після цього Володимир та Андрій викликали бригаду швидкої допомоги та ще раз поліцію. Медики забрали чоловіків до лікарні, а поліція на другий виклик, за їхніми словами, так і не приїхала. У результаті Володимира госпіталізували, а його друга Андрія представники ТЦК забрали з собою. «За три години Андрій врешті виходить на зв’язок і повідомляє, що його привезли до ТЦК, змусили видалити всі відеодокази та, зі слів Андрія, тепер везуть в іншу область на навчання, де хочуть незаконно примусити до підписання контракту в армії», – зазначили на сторінці гурту та додали, що наразі невідомо, де перебуває Андрій.

У коментарі для «Еспресо.Захід» начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук розповіла, що працівники структури діяли в межах закону. «Військовослужбовці зупинили чоловіків і перевірили документи. Громадянин є військовозобов’язаним, який мав самостійно з’явитися в ТЦК і виконати свій військовий обов’язок. Він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби, призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період, але дорогою в навчальний центр, куди направлявся для підготовки, самовільно покинув команду. Про вчинення кримінального правопорушення буде повідомлено відповідний правоохоронний орган», – сказала Тетяна Гайдащук, проте коментувати ймовірне побиття працівниками ТЦК чоловіків відмовилася.

У поліції Буковини ZAXID.NET повідомили, що поліцію викликали в село Глибочок Сторожинецької громади, куди з Чернівців перевезли затриманих чоловіків. Володимир Білик тричі телефонував, що їх проти волі везуть до міста Сторожинець.

«На місце інциденту одразу скерували слідчо-оперативну групу. Під час перевірки з’ясувалося, що працівники ТЦК надали документи, які передбачають законні підстави доправлення товариша заявника, 26-річного жителя Вінницької області, до центру навчання», – розповіла речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.



За її словами, потім Володимир Білик заявив про побиття військовими. Під час перевірки цього повідомлення поліцейські опитали чоловіків, також їх оглянули медичні працівники, які не виявили тілесних ушкоджень, зазначила Кароліна Маришева. Третє повідомлення стосувалося неприбуття поліцейських на його виклик. «Ця інформація не відповідала дійсності, тому стосовно Володимира Білика правоохоронці винесли адміністративну постанову про свідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Тож чоловік заплатить штраф», – додала ZAXID.NET Кароліна Маришева.

Додамо, що Іntermezzo – це новий український гурт з музикою в стилі інді-поп-соул. Музиканти виступають переважно в Києві, а також їздять з невеликими концертами в різні міста України.