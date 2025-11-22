Прощання з музикантом пройде в Новояворівську в суботу ввечері

Музиканта і співзасновника проєкту Dzidzio Олега Турка, більш відомого під псевдонімом Лесик, поховають в неділю, 23 листопада, в Івано-Франковому на Львівщині. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила журналістка Марія Панчишин.

Прощання з музикантом, який помер у віці 58-ми років, відбудеться в суботу, 22 листопада, о 19:00 в церкві святих Петра і Павла в Новояворівську. Чин похорону відбудеться о 12:00 в неділю в цій же церкві.

Як повідомляв ZAXID.NET, про смерть Олега Турка стало відомо в суботу вранці, 22 листопада. Раніше музикант мав проблеми із серцем і переніс операцію.

Олег (Лесик) Турко народився 25 березня 1967 року в Новояворівську. Він розпочав музичну діяльність у 1980-х роках як учасник львівського рок-гурту «Форте», де також виступав Кузьма Скрябін. У 1990-х після розпаду гурту кілька років жив у США, займаючись музикою. Згодом створив власний проєкт «Лесик Сам». У 2009 році Олег Турко став співзасновником гурту Dzidzio разом із Михайлом Хомою. Вже у 2016 році він залишив колектив та працював над іншими проєктами, зокрема Dzidz'Оff.