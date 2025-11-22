Музиканту було 58 років

Помер львівський музикант Олег Турко, більш відомий під сценічним псевдонімом Лесик. Він був учасником та співзасновником гурту Dzidzio. Інформацію про смерть музиканта оприлюднила вранці 22 листопада на своїй сторінці у фейсбуці журналістка Марія Панчишин.

«Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати», ‒ йдеться у повідомлені. Музиканту було 58 років.

Нагадаємо, 5 грудня 2024 року, під час концерту Наталії Бучинської у Львові раптово знепритомнів співак та гітарист Лесик (Олег Турко). У артиста зупинилося серце та він впав просто під час виконання пісні на сцені. Його реанімували медики швидкої допомоги та доправили у важкому стані в лікарню.

Відразу після поступлення у відділення лікарні серце пацієнта знову зупинилось. Лікарям довелось повторно проводити реанімаційні заходи. Згодом його дружина Ірина Турко висувала версію про отруєння чоловіка.

Раніше сам Олег Турко повідомляв, що навесні 2024 року він переніс складну операцію на серці. Лесик швидко повернувся на сцену та продовжив працювати.

Олег (Лесик) Турко народився 25 березня 1967 у Новояворівську. Він розпочав музичну діяльність у 1980-х роках як учасник львівського рок-гурту «Форте», де також виступав Кузьма Скрябін.

У 1990-х після розпаду гурту кілька років жив у США, займаючись музикою. Згодом створив власний проєкт «Лесик Сам». Перша пісня називалася «Календар», текст до неї написав Кузьма Скрябін.

У 2009 році Олег Турко став співзасновником гурту Dzidzio разом із Михайлом Хомою. Вже у 2016 році він залишив колектив та працював над іншими проєктами, зокрема Dzidz'Оff.