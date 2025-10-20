Музиканту було 55 років

На 56-му році життя помер музикант Андрій Яценко, відомий під сценічним ім'ям Diezel. Він був гітаристом гурту Green Grey.

Про це повідомив український продюсер, музикант та засновник гурту «Вхід у Змінному Взутті» (ВУЗВ) Олександр Стьоганов у фейсбук. Згодом інформацію підтвердили інші учасники гурту Green Grey, оновивши обкладинку офіційної сторінки на фото зі свічкою.

Причину смерті музиканта не повідомляють. Проте відомо, що 24 жовтня мав початись їх концертний тут «Під дощем».

Андрій Яценко народився 25 грудня 1969 року в Києві. Український рок-музикант, гітарист, композитор та один із засновників гурту Green Grey, який у 1990-х став культовим для української альтернативної сцени.

Спочатку гурт співав російською мовою, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну найвідоміші пісні були перекладені українською.

У 2023 році Андрій Diezel Яценко спочатку пішов в ТРО. Він наголошував, що війна змінила його світогляд.