Правила поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій підготували фахівців ДСНС та Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ

Під час обстрілів батьки мають дбати про себе і безпеку своїх дітей та після сигналу повітряної тривоги невідкладно переміститися разом із ними в укриття. Але у випадку, коли люди не встигають цього зробити і опиняються в епіцентрі руйнувань після обстрілів їм слід дотримуватись низки правил порятунку, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у вівторок, 27 серпня.

У відомстві зазначили, що правила поведінки у разі виникнення таких надзвичайних ситуацій підготували фахівців ДСНС та Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

Передусім, у цій ситуації батькам радять допомогти дитині заспокоїтися: переконатися, що вона не поранена; обійняти чи взяти за руку; попросити дихати разом із дорослими – робити глибокі та повільні вдихи та видихи.

«Якщо немає води під рукою, попросіть дитину затримувати в роті слину, робити рухи, наче вона її жує, потім – ковтати. Це допоможе їй заспокоїтися. Якщо дитина під завалом сама, покличте її, щоби зрозуміти, чи вона у свідомості. Запитайте її, чи їй не боляче і, чи може вона поворушити ручками та ніжками», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, батьки мають постійно підтримувати зв'язок із дитиною: розповідати їй історії, згадувати радісні моменти і запевнити, що допомога обов’язково прийде.