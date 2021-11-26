Міністерство внутрішніх справ перебуває на фінальному етапі створення реєстру зброї. Про намір створити такий реєстр раніше заявляв міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко зазначив, що автоматизація обліку процесів обігу зброї забезпечить формування, зберігання, спільне використання і верифікацію інформації про права в сфері обігу зброї, а також дозволить здійснювати ефективний контроль за обігом зброїм в Україні.

«Ми зараз знаходимося на фінальному етапі створення реєстру. Прив’язка особи до одиниці зброї та можливість однозначно провести ідентифікацію об’єктів реалізовано у Єдиному реєстрі зброї. Окрім запровадження контролю з боку держави, робота реєстру дає змогу виключити корупційні ризики під час дозвільно-реєстраційної діяльності», – сказав Бондаренко, якого процитувала прес-служба МВС.

На його думку, впровадження Єдиного реєстру зброї дозволить покращити контроль за дотриманням порядку виготовлення, придбання, обліку, зберігання, охорони та використання зброї, у тому числі на об'єктах дозвільної системи, проводити ідентифікацію зброї або основної частини зброї, яка має ідентифікаційні номери, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів та забезпечити з боку держави ефективний контроль у сфері обігу зброї.

Заступник міністра також розповів, що з метою врегулювання питання забезпечення громадянами права на активний особистий захист свого життя та здоров'я у стані крайньої необхідності за допомогою вогнепальної зброї, а також приведення чинного нормативного регулювання в питанні зброї у відповідність до норм Конституції, розроблено законопроект «Про право на цивільну вогнепальну зброю».

«Сьогодні громадяни легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 1,3 млн одиниць, при цьому випадків використання легальної зброї (включно з необережним поводженням та випадками застосування зброї для необхідної оборони), є надзвичайно мало. Прийняття цього закону стимулюватиме тих з громадян, які на сьогодні володіють вогнепальною зброєю незаконно, легалізувати її, що позитивно вплине на загальну криміногенну ситуацію, полегшить процес розкриття та розслідування злочинів», – наголосив чиновник.