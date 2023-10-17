МВС запровадило доставку водійських посвідчень за кордон
Сервіс доставки водійських посвідчень став доступний для українців, які мешкають у Польщі
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Українські водії тепер можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Про це повідомляє прес-служба МВС.
«Цей сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі. Адже саме там перебуває чи не найбільше громадян України, які з певних причин не можуть поки що повернутись на Батьківщину», – йдеться у повідомленні.
У міністерстві пояснили, що замовити документ з доставкою «Укрпошти» за кордон можна в електронному кабінеті водія.
Цей сервіс стане корисним для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані. Нова послуга зручна у користуванні та замовляється у кілька кліків.
Для цього необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, обрати причину обміну посвідчення водія, обрати міжнародну доставку та здійснити оплату. Після оброблення заявки сервісним центром МВС, готовий документ направляється на обране відділення.
Термін міжнародної доставки – близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія – 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон становитимуть 960 грн.