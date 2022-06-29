Інцидент стався ввечері на вулиці Воїнів Афганців у Луцьку

У Луцьку 37-річний чоловік впустив з балкону піротехнічний виріб, через що стався вибух. Внаслідок інциденту потерпілих немає. На нього склали протокол за статтею про дрібне хуліганство, яка передбачає до 120 грн штрафу.

Про гучний вибух в районі 33 мікрорайону у Луцьк очевидці повідомляли в соцмережах близько 21:00 у вівторок, 28 червня. В цей час не було повітряної тривоги. Згодом окремі ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляли, що на вулиці Воїнів-Афганців чоловік підірвав гранату чи пакет із вибуховою сумішшю.

Втім, як повідомила прес-служба поліції Волині у коментарі ZAXID.NET, ця інформація не підтвердилась. 37-річний чоловік, перебуваючи на балконі свого будинку, впустив піротехнічний виріб, через що і стався вибух. Про який саме виріб йдеться, у поліції не уточнюють.

Внаслідок події постраждалих не було. На місці працювали патрульні, які склали на чоловіка адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). За це йому загрожує до 120 грн штрафу.