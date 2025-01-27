Троє чоловіків порізали руки в єгозу і потребували допомоги

Ввечері 26 лютого прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в ЄС через річку Тиса. На мешканців Черкащини, Херсонщини та Закарпаття склали адмінпротоколи за незаконний перетин кордону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 27 лютого, чотирьох ухилянтів затримала група реагування відділу прикордонної служби «Вилок» одразу після подолання загороджувального паркану. Троє чоловіків порізали руки в єгозу і потребували допомоги.

«Усі вони є жителями Черкащини. У Тису збиралися лізти на виконання вказівок переправників, які запевнили, що річка мілка й абсолютно безпечна. За такі обіцянки чоловіки віддали ділкам аванс по 2500 доларів за кожного», – розповіли в Держприкордонслужбі.

Ще двох ухилянтів – закарпатця та жителя Херсонщини, які самотужки склали маршрут через річку Тиса, затримав наряд інспекторів прикордонної служби «Великий Бичків» на околиці села Луг, за 30 метрів до українсько-румунського кордону.

На всіх затриманих склали адмінпротоколи за незаконний перетин державного кордону України. В ДПСУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ з Тиси витягнули 44 потопельників.