В Житомирі розмістили вітальні білборди до «9 травня», від імені місцевого депутата ОПЗЖ Костянтина Черпіцького. Проте автори реклами помилилися: вони розмістили на білбордах фотографію з німецькими солдатами СС замість радянських військових, а прапор України перевернули. Подібні помилки трапляються щороку, але переважно в РФ, де місцевих мешканців зі святом вітають то фінські солдати, то бійці Вермахту, то американські військові. До слова, починаючи з 2015 року, 8 травня в Україні щорічно відзначається День пам'яті та примирення. З 2016 року замість «Дня Перемоги» 9 травня відзначатиметься «День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».

фото «20 хвилин»