На момент падіння крана у його кабіні перебував 54-річний чоловік

У вівторок, 1 червня, у Чернівцях на вулиці Ерліха, 6 на будівництві впав баштовий кран. Внаслідок цього травмувався 54-річний чоловік, його у важкому стані госпіталізували. Про це пише «Суспільне».

Травмований чоловік поступив до лікарні приблизно о 9:00, він перебуває у реанімації.

Завідувач відділення міської лікарні Ігор Костів розповів, що кранівник впав приблизно із 35-40 метрової висоти. Він перебував у кабіні крана. У чоловіка множинні переломи скелету, забій серця та легень, розходження тазового кільця. Пацієнт має ознаки больового та травматичного шоку, він перебуває при свідомості.

Будівництво, на якому травмувався кранівник, триває вже понад рік, його генпідрядником є компанія «Чернівецький гравійно-піщаний кар'єр». Однак роботи проводив субпідрядник, з яким уклали угоду.

За словами директора компанії Олександра Дорошенка, зараз проводять службове розслідування, аби зрозуміти, чи працівники субпідрядника, зокрема сам кранівник, порушили посадові інструкції.

У місцевій поліції повідомили, що збирають необхідну інформацію для відпрацювання версій нещасного випадку.