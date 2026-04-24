Нещасний випадок стався у селі Байківці

Нещасний випадок трапився близько обіду 23 квітня в селі Байківці біля Тернополя. 63-річний чоловік впав з другого поверху приватного будівництва і розбився на смерть. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюю всі обставини трагедії.

Як повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 24 квітня, під час будівельних робіт на приватному господарстві загинув чоловік. Відомо, що потерпілий допомагав сину як підсобник. Він перебував на другому поверсі будови, став на дерев’яну дошку і втратив рівновагу. Чоловік впав на бетонну поверхню, сильно вдарившись головою.

Син потерпілого одразу викликав швидку допомогу та поліцію. Однак медки не змогли допомогти 63-річному чоловіку, від отриманих травм він помер на місці події. За фактом загибелі людини слідчі відкрили кримінальне провадження, відповідно до ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок». Триває розслідування.