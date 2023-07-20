На Буковині до п'яти років в'язниці засудили чоловіка за продаж орендованого авто
Чоловік на прохання буковинця підшукав авто за 11 тис. доларів, яке виявилося орендованим
На Буковині засудили шахрая до п'яти років в'язниці за те, що продав знайомому орендоване в іншій області авто. Житель Чернівецької області заплатив злочинця 11 тис. доларів за Volkswagen Tiguan. Правоохоронці встановили шахрая і затримали його. З'ясувалося, що чоловік вже був раніше судимий за майнові злочини та викрадення автомобілів.
Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що житель Черкащини приїхав в Чернівецьку область для того, щоб розбагатіти незаконним шляхом. До нього звернувся буковинець з проханням допомогти йому підібрати та купити автомобіль.
Шахрай вирішив, що зможе обманути покупця. Черкащанин поїхав у Львівську область, орендував там Volkswagen Tiguan 2016 року випуску в приватної фірми і привіз автомобіль на Буковину.
«Буковинець віддав шахраю 11 тис. доларів США, бо подумав, що дійсно купив автомобіль для себе. Після фіктивного продажу черкащанин поїхав з міста, але пообіцяв, що усі необхідні документи довезе чоловіку згодом», – повідомили в прокуратурі Буковини.
Правоохоронці встановили особу шахрая і затримали його. Під час допиту та в суді свою вину чоловік визнав частково. Щодо грошей, то обвинувачений сказав, що розпорядився ними на власний розсуд. Жителя Черкащини суд визнав винним у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). Чоловіку присудили п'ять років позбавлення волі.