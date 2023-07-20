За шахрайство засудили раніше судимого житель Черкащини

На Буковині засудили шахрая до п'яти років в'язниці за те, що продав знайомому орендоване в іншій області авто. Житель Чернівецької області заплатив злочинця 11 тис. доларів за Volkswagen Tiguan. Правоохоронці встановили шахрая і затримали його. З'ясувалося, що чоловік вже був раніше судимий за майнові злочини та викрадення автомобілів.

Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що житель Черкащини приїхав в Чернівецьку область для того, щоб розбагатіти незаконним шляхом. До нього звернувся буковинець з проханням допомогти йому підібрати та купити автомобіль.

Шахрай вирішив, що зможе обманути покупця. Черкащанин поїхав у Львівську область, орендував там Volkswagen Tiguan 2016 року випуску в приватної фірми і привіз автомобіль на Буковину.

«Буковинець віддав шахраю 11 тис. доларів США, бо подумав, що дійсно купив автомобіль для себе. Після фіктивного продажу черкащанин поїхав з міста, але пообіцяв, що усі необхідні документи довезе чоловіку згодом», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Правоохоронці встановили особу шахрая і затримали його. Під час допиту та в суді свою вину чоловік визнав частково. Щодо грошей, то обвинувачений сказав, що розпорядився ними на власний розсуд. Жителя Черкащини суд визнав винним у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). Чоловіку присудили п'ять років позбавлення волі.