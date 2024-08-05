Дівчатам загрожують примусові заходи виховного характеру

На Буковині в селі Берегомет двоє 15-річних дівчат побили знайому. Причиною нападу, за їх словами стали словесні образи, які постраждала юнка говорила їм. Поліція розпочала розслідування факту побиття. Дівчатам, які напали на знайому, загрожують примусові заходи.

Відео бійки між неповнолітніми дівчатами, яка трапилася в Берегометі, поширили в Telegram-каналі «Хороші Чернівці». Двоє 15-річних подруг напали на 14-річну знайому. Дівчата потерпілу смикали за волосся та били руками. Інші неповнолітні, які також були присутні під час побиття, просто слідкували за усім.

В поліцію із заявою 2 серпня звернулася бабуся потерпілої дівчини. Жителька села Берегомет розповіла, що у її 14-річної онуки виник конфлікт з двома неповнолітніми дівчатами. За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

«Для з’ясування всіх обставин інциденту на місце виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні, між трьома неповнолітніми дівчатами виникла суперечка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту двоє 15-річних подруг завдали тілесних ушкоджень 14-річній буковинці», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 5 серпня.

Двоє дівчат тягали потерпілу за волосся і били руками

Правоохоронці встановили, що мотивом такого вчинку стало, нібито, поширення потерпілою неправдивих чуток про матір однієї з дівчат та висловлювання образ.

Правоохоронці внесли відомості про інцидент до ЄРДР за кваліфікуючою ознакою ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). З дівчатами та їхніми батьками проводять превентивні роботи. Дівчат можуть притягнути до примусових заходів виховного характеру. Також за результатами досудового розслідування нададуть правову оцінку ролі батьків у вихованні дітей.