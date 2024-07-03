На Тернопільщині група підлітків-дівчат жорстоко побила 14-річну знайому. Випадок трапився увечері 27 червня в селі Осівці Бучацької громади, однак про нього стало відомо лише 3 липня після оприлюднення відео у соціальних мережах. За фактом побиття поліція Тернопільщини проводить перевірку і вже встановила усіх причетних до бійки.

В селі Осівці Чортківського району дівчата жорстоко побили школярку. Спершу нападниці сперечались на словах – кричали, лаялись, а потім почали бити суперницю. Відео суперечки між молодими дівчатами з’явилося у Telegram-каналі «Підслухано на Тернопільщині» увечері 2 липня. У записі видно, як дівчину тягають за волосся, кидають на землю, б'ють руками і ногами в живіт та по голові. На відео також видно хлопців, які не втручаються у бійку, а навпаки кажуть, що їм таке подобається.

Після оприлюднення запису в Telegram поліцейські розпочали перевірку за фактом побиття дівчини. Правоохоронці з’ясували, що інцидент виник між знайомими неповнолітніми дівчатами ще 27 червня близько 23:00. Відомо, що порушниця – 16-річна місцева мешканка, а 14-річна потерпіла жителька сусіднього села Бобулинці. Суперечку зняли на телефон очевидці події.

«Працівники поліції склали щодо кривдниці адміністративний протокол відповідно до ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Наразі поліцейські встановлюють всіх свідків, очевидців та додаткові обставини правопорушення», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 3 липня.

Вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності й інших учасників конфлікту. Зокрема іншої дівчини, яка також допомагала бити 14-річну потерпілу. Також відповідати можуть і підлітки, які спонукали до бійки дівчат, і не втручалися.