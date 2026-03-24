Право на компенсацію мають люди з порушеннями опорно-рухового апарату

На Буковині люди з інвалідністю можуть отримати до 10 тис. грн компенсації за навчання водінню. Гроші виділять з обласного бюджету. Їх виплатять на рахунки після закінчення автошколи та отримання посвідчення водія. Про це повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

Право на компенсацію мають люди з порушеннями опорно-рухового апарату. Грошова допомога розрахована на покриття частини витрат на навчання в автошколі, отримання водійського посвідчення, а також проїзд до місця навчання.

Для того щоб отримати допомогу, слід подати документи до Департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА або в підрозділи в районних військових адміністраціях.

Необхідні документи:

заява із зазначенням банківського рахунку, на який будуть перераховані гроші;

згода на обробку та використання персональних даних;

копія паспорта громадянина України;

копія ІПН;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії або рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи про групу та причину інвалідності;

копія медичного висновку про відсутність протипоказань до керування транспортним засобом;

копія договору з автошколою про проходження практичної частини навчання;

копія квитанцій про оплату за навчання;

копія квитанцій про оплату послуг з видачі посвідчення;

проїзні квитки або інші підтверджувальні документи щодо витрат на транспорт загального користування.

Фінансування передбачене в рамках регіональної програми соціальної підтримки вразливих верств населення «Турбота» на 2025–2027 роки.