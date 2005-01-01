У Чернівецькій області група невідомих атакувала українських прикордонників

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:502450

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У Чернівецькій області група невідомих атакувала українських прикордонників
фото ДПСУ
На Буковині прикордонники застосували зброю через напад 20 невідомих

У вівторок, 19 червня, група невідомих в кількості близько 20 осіб напали на прикордонників, які патрулювали кордон в Чернівецькій області. Правоохоронці були змушені застосувати зброю. В результаті спецоперації з нейтралізації зловмисників один з нападників отримав вогнепальне поранення, повідомили у прес-службі ДПСУ.

Інцидент стався в Сторожинецькому районі близько 16:00. Невідомі напали великою групою та спробували затримати і блокувати охорону державного кордону.

На вмовляння правоохоронців зловмисники не відреагували, прикордонники почали стріляти.

«У результаті, коли усі спроби владнати ситуацію без застосування сили були вичерпані, після попередження та пострілу вгору прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників», - йдеться в повідомленні.

Пораненого привезли до лікарні та надали фахову допомогу.

Згодом прикордонники спільно з поліцією почали проводити додаткові оперативно-профілактичні заходи.

Про ситуацію доповіли в Національну поліцію та інші правоохоронні органи.

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