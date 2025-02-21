На Буковині з 22 лютого всі навчальні заклади переводять на дистанційну роботу, а садочки та позашкільні заклади – закривають. Відповідне рішення прийняли 20 лютого на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС. Раніше на дистанційне навчання перевели 70 шкіл та ліцеїв в області. Однак через стрімкий ріст захворюваності серед школярів комісія вирішила закрити усі навчальні заклади.

️Про рішення обласної комісії ТЕБ та НС повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. «У звʼязку зі значним зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у Чернівецькій області ухвалили запровадити обмежувальні заходи для усіх шкіл, дитячих садочків і позашкільних закладів освіти Буковини.

️Лише за останні три дні на ГРВІ захворіло понад 7 тисяч буковинців, з яких 60% діти», – йдеться у рішенні комісії.

Обмежувальні заходи триватимуть впродовж 10 днів, починаючи з 22 лютого. 3 березня обласна комісія ТЕБ та НС знову збереться і врахує стан захворюваності серед дітей, відтак ухвалить чи продовжувати, чи завершувати обмежувальні заходи.

Чернівецька міська рада також повідомила 21 лютого про те, що усі спортивні та культурні заходи обмежено. Також додала, що керівник закладів самостійно мають вирішувати чи закривати садки на карантин.

«Керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти самостійно ухвалюють рішення про переведення окремих класів чи груп на дистанційне навчання у разі реєстрації 20% захворілих на грип, ГРВІ чи COVID-19 серед учнів або вихованців», – йдеться в повідомленні.

Наразі за даними Чернівецького обласного центру контролю й профілактики хвороб, в області на ГРВІ захворіли 7357 людей, понад половина з них – діти. Водночас найбільше хворих було у Чернівцях. За тиждень рівень захворюваності на ГРВІ зріс на понад 13%. За цей час до лікарень госпіталізували 132 людини, серед яких є 74 дитини.