Пташиний грип виявили в селі Чортория

На Буковині за останній місяць зафіксували другий випадок пташиного грипу серед диких лебедів. Спеціалісти виявили небезпечну недугу в перелітної птиці на озері в селі Чортория Вижницького району. В цьому населеному пункті оголосили карантин і проведуть огляд свійських тварин в кожному дворі. Також під особливу зону потрапили ще 20 сіл.

Про загибель диких лебедів на озері в селі Брусницької громади Вижницького району спеціалістів повідомили місцеві жителі. Вони виявили кілька птахів на березі. Працівники обласної Держспоживслужби провели перевірку та відібрали аналізи. Під час досліджень встановили, що птахи загинули від пташиного грипу.

«Члени державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Вижницькій районній військовій адміністрації прийняли рішення про оголошення території в селі Чортория неблагополучною щодо захворювання та ввели карантинні обмеження», – повідомили в Чернівецькій обласній Держпродспоживслужбі.

Крім Чорториї, ще один населений пункт увійшов в захисну зону – це місто Вашківці. В зону нагляду за поведінкою птахів спеціалісти додали 19 населених пунктів Вижницького та Чернівецького району. Це села Брусниця, Кальнівці, Нижні Станівці, Верхні Станівці, Виноград, Діброва, Остра, Зеленів, Слобода - Банилів, Волока, Бабине, Карапчів, Замостя та населені пункти Неполоківці, П’ядиківці, Реваківці, Клокічка, Берегомет, та Оршівці.

«Відповідно до плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження грипу птиці будь-кому заборонено відвідувати прибережні ділянки озер поблизу села Чортория», – додали в Держпродспоживслужбі.

Ветеринари також разом із представниками територіальних громад будуть проводити облік всієї домашньої птиці та оглядати її птиці. В лісництва також проведуть моніторинг дикої перелітної птиці.

Додамо, що за останній місяць – це вже другий випадок, коли на Буковині зафіксували смерть диких лебедів від пташиного грипу. Наприкінці грудня у Рукшинській територіальній громаді фахівці Держпродспоживслужби виявили мертвих птахів на узбережжі річки Дністер.