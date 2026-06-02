На Буковині затримали закарпатця, який продавав бойові гранати у банках з повидлом
Підозрюваний пересилав боєприпаси із зони бойових дій
Поліція разом з СБУ затримали 40-річного закарпатця, який торгував боєприпасами із зони бойових дій. Підозрюваному загрожує до 7 років в’язниці.
Як повідомили у поліції Закарпатської області у вівторок, 2 червня, йдеться про жителя села Вонігово Тячівського району.
«Фігурант постачав клієнтам товар з північно-східних регіонів України через логістичні компанії. Гранати із запалами він ховав у банках із повидлом, а розрахунок отримував на банківські рахунки підставних осіб», – розповіли у поліції.
В Управлінні Служби безпеки в Закарпатській області додали, що затримали закарпатця на Буковині. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконна торгівля зброєю та боєприпасами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google