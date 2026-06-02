Затриманому загрожує до 7 років в’язниці

Поліція разом з СБУ затримали 40-річного закарпатця, який торгував боєприпасами із зони бойових дій. Підозрюваному загрожує до 7 років в’язниці.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у вівторок, 2 червня, йдеться про жителя села Вонігово Тячівського району.

«Фігурант постачав клієнтам товар з північно-східних регіонів України через логістичні компанії. Гранати із запалами він ховав у банках із повидлом, а розрахунок отримував на банківські рахунки підставних осіб», – розповіли у поліції.

В Управлінні Служби безпеки в Закарпатській області додали, що затримали закарпатця на Буковині. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконна торгівля зброєю та боєприпасами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати