Внаслідок пожежі в будинку загинули троє дітей до восьми років та немовля

У Черкаській області у пожежі в житловому будинку загинули четверо дітей, ще двоє перебувають у лікарні з опіками. Матері дітей, яка залишила їх без нагляду, повідомили про підозру, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у середу, 26 листопада.

Трагедія сталася 22 листопада у селі Осітна на Черкащині. За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох своїх дітей.

«Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь. Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Правоохоронці проводили розслідування за статтями:

п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство малолітніх;

ч. 2 ст. 270 ККУ – порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей;

ч. 3 ст. 166 ККУ – злісне невиконання батьківських обовʼязків, що спричинило смерть дитини.

Матері дітей вже повідомили про підозру за ст. 166 ККУ. Наразі правоохоронці перевіряють дії соціальних служб, оскільки родина перебувала на їхньому обліку.