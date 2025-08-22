24 серпня з нагоди Дня Незалежності у Хмельницькому запустять додаткові тролейбуси з безкоштовним проїздом. Вони виїдуть на маршрути о 21:30. Про це повідомила 22 серпня пресслужба міськради.

У межах забігу, присвяченого пам’яті військовослужбовця Олексія Чернобая та всіх Героїв, 24 серпня з 07:30 до 11:00 перекриють вулицю Прибузьку (ділянка від перехрестя з вул. Грушевського до перехрестя з вул. Трудовою).

Автобуси маршруту №5 «Вул. Волочиська – Лезневе» курсуватимуть в об’їзд вулицями: Трудова – Заводська – Шевченка – Свободи – Подільська (в обох напрямках).

Для зручності учасників мистецької акції «Промені пам’яті» 24 серпня з 21:30 організують додаткові тролейбуси з безкоштовним проїздом. Вони курсуватимуть від зупинок «Торгівельний центр» та «Ощадбанк» (вул. Кам’янецька) у напрямках:

мікрорайон «Озерна»;

мікрорайон «Ракове»;

мікрорайон «Південно-західний» (через вул. Інститутську);

мікрорайон «Південно-західний» (через Львівське шосе);

мікрорайон «Гречани»;

мікрорайон «Дубове»;

автостанція № 1 (через вул. Зарічанську).

Також з 20:30 до 21:30 обмежать рух транспорту на таких ділянках:

вул. Соборна (від Проскурівського підпілля до Подільської);

вул. Грушевського (від Героїв Майдану до Проскурівської).

Нагадаємо, що з 23 липня 2025 року у громадському транспорті Хмельницького зросла вартість проїзду. Так, ціна за квиток в автобусах і маршрутках підвищилась від 12 до 15 грн, а в тролейбусах – від 6 до 9 грн.