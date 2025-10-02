На Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на працівників ТЦК

У четвер, 2 жовтня, у Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік під час перевірки документів ножем поранив двох військових Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила Нацполіція області та обласний ТЦК та СП.

Вказується, що під час перевірки документів чоловік дістав ніж й завдав поранень двом військовослужбовцям, після чого втік з місця події. Військових віком 53 та 36 років із пораненнями госпіталізували до лікарні. Один з них перебуває у важкому стані.

Поліція зазначає, що вже встановила особу нападника та наразі розшукує його. Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень двом військовим (ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялось, що у селі Бузьке Миколаївської області місцеві жителі, озброєні битами та металевими трубами, напали на працівників ТЦК.